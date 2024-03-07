Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: ??? Михаил Фомич
Отец ребёнка: ??? Фома Ильин
Рождение ребёнка
1832
Сын: ??? Андреян Фомич
Отец ребёнка: ??? Фома Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ??? Фома Ильин
Место жительства
Неизвестно
Выгодово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно