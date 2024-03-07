Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: ??? Михаил Фомич

Отец ребёнка: ??? Фома Ильин

Рождение ребёнка
1832

Сын: ??? Андреян Фомич

Отец ребёнка: ??? Фома Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ??? Фома Ильин

Место жительства
Неизвестно
Выгодово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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