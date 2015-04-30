Муравьева (Уловская) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Уловская) Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1925

Дата смерти

30.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1925

Отец: Уловский Александр Петрович

Мать: Уловская (Паразихина) Акулина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Анатолий Веденеевич

Рождение ребёнка
08.05.1947

Сын: Муравьев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Муравьев Анатолий Веденеевич

Рождение ребёнка
08.08.1949

Сын: Муравьев Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Муравьев Анатолий Веденеевич

Рождение ребёнка
09.06.1954

Дочь: Зернина (Муравьева ) (Муравьева) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Муравьев Анатолий Веденеевич

Рождение ребёнка
06.10.1960

Дочь: Митина (Муравьева ) (Муравьева) Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Муравьев Анатолий Веденеевич

Рождение ребёнка
21.04.1963

Дочь: Морозюк (Муравьева ) (Муравьева) Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Муравьев Анатолий Веденеевич

Смерть
30.04.2015

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