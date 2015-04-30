Муравьева (Уловская) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1925
Дата смерти30.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1947
Сын: Муравьев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Муравьев Анатолий Веденеевич
Рождение ребёнка
08.08.1949
Сын: Муравьев Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Муравьев Анатолий Веденеевич
Рождение ребёнка
09.06.1954
Дочь: Зернина (Муравьева ) (Муравьева) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Муравьев Анатолий Веденеевич
Рождение ребёнка
06.10.1960
Дочь: Митина (Муравьева ) (Муравьева) Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Муравьев Анатолий Веденеевич
Рождение ребёнка
21.04.1963
Дочь: Морозюк (Муравьева ) (Муравьева) Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Муравьев Анатолий Веденеевич
Смерть
30.04.2015