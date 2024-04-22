Теречева (Бояркина) Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Бояркин Степан
Мать: Бояркина Марфа
Рождение ребёнка
1923
Сын: Теречев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Теречев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
26.12.1926
Сын: Теречев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Теречев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
16.05.1930
Отец ребёнка: Теречев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
12.12.1936
Дочь: Теречева Горелкина Зинаида Андреевна
Отец ребёнка: Теречев Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983
Пенза, город Пенза, Пензенская область