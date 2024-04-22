Теречева (Бояркина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теречева (Бояркина) Мария Степановна

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Место рождения

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Бояркин Степан

Мать: Бояркина Марфа

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Теречев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Теречев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
26.12.1926

Сын: Теречев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Теречев Андрей Петрович

Колдаис, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.05.1930

Сын: Теречев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Теречев Андрей Петрович

Колдаис, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.12.1936

Дочь: Теречева Горелкина Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: Теречев Андрей Петрович

Колдаис, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теречев Андрей Петрович

Смерть
1983
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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