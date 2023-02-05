Косова (Машкова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Машков Владимир Александрович
Мать: Машкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косова Екатерина Витальевна
Отец ребёнка: Косов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мадудин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мадудина Валерия Александровна
Отец ребёнка: Мадудин Александр