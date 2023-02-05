Косова (Машкова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косова (Машкова) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Машков Владимир Александрович

Мать: Машкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косова Екатерина Витальевна

Отец ребёнка: Косов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мадудин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадудина Валерия Александровна

Отец ребёнка: Мадудин Александр

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