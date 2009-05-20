Климова Антонина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения18.07.1929
Дата смерти20.05.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1929
Бракосочетание
28.10.1953
Рождение ребёнка
29.12.1954
Дочь: Рютина Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
15.03.1959
Дочь: Глазкова Тамара Алексеевна
Рождение ребёнка
18.04.1961
Дочь: Маркова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
18.04.1961
Дочь: Мешкаева Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
18.04.1961
Дочь: Маркова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Александр Алексеевич
Смерть
20.05.2009