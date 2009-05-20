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Климова Антонина Яковлевна

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Место рождения

Байгоровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

18.07.1929

Дата смерти

20.05.2009

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1929

Отец: Зотов Яков Евсигнеевич

Мать: Колесникова Агафия Ефимовна

Байгоровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
28.10.1953

Муж: Климов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
29.12.1954

Дочь: Рютина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.03.1959

Дочь: Глазкова Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.04.1961

Дочь: Маркова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.04.1961

Дочь: Мешкаева Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.04.1961

Дочь: Маркова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.05.2009
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