Шрубок Филипп Андреев
Место рожденияПески, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь
Дата рождения13.11.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1848
Отец: Шрубок Андрей Васильев
Мать: Шрубок Анна Климова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шрубок Мария Степановна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Шрубок (Биркунова) Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Шрубок) Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Шрубок (Ходыка) Наталия Семёнова
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Латушко (Шрубок) София Филипповна
Мать ребёнка: Шрубок Мария Степановна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Шрубок (Шрубок) Татьяна Филиповна
Мать ребёнка: Шрубок Мария Степановна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Шрубок Мария Степановна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Шрубок) Анна Филипповна
Мать ребёнка: Шрубок Мария Степановна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шрубок Василий Филиппович
Мать ребёнка: Шрубок Мария Степановна