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Шрубок Филипп Андреев

Место рождения

Пески, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь

Дата рождения

13.11.1848

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1848

Отец: Шрубок Андрей Васильев

Мать: Шрубок Анна Климова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шрубок (Ходыка) Наталия Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шрубок (Биркунова) Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шрубок Мария Степановна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шрубок Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Шрубок (Биркунова) Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Шрубок) Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Шрубок (Ходыка) Наталия Семёнова

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Латушко (Шрубок) София Филипповна

Мать ребёнка: Шрубок Мария Степановна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Шрубок (Шрубок) Татьяна Филиповна

Мать ребёнка: Шрубок Мария Степановна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Шрубок Филипп Филиппович

Мать ребёнка: Шрубок Мария Степановна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Шрубок) Анна Филипповна

Мать ребёнка: Шрубок Мария Степановна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шрубок Василий Филиппович

Мать ребёнка: Шрубок Мария Степановна

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