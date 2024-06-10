Костюченко Марфа Иоакимова 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюченко Марфа Иоакимова

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов

Рождение ребёнка
08.09.1841

Сын: Костюченко (Костюк) Иоаким

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
22.12.1843

Сын: Костюченко (Костюк) Петр

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.10.1845

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анания

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
11.10.1851

Сын: Костюченко (Костюк) Феофан

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
17.04.1854

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Александра

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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