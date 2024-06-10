Костюченко Марфа Иоакимова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1841
Сын: Костюченко (Костюк) Иоаким
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов
Рождение ребёнка
22.12.1843
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов
Рождение ребёнка
03.10.1845
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анания
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов
Рождение ребёнка
11.10.1851
Сын: Костюченко (Костюк) Феофан
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов
Рождение ребёнка
17.04.1854
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Александра
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов
Смерть
Неизвестно