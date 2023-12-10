Русакова (Царенкова) Снежана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова (Царенкова) Снежана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Царенков Сергей Николаевич

Мать: Царенкова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Русаков Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русакова Кристина Ильинична

Отец ребёнка: Русаков Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Илья

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