Русакова (Царенкова) Снежана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Царенков Сергей Николаевич
Мать: Царенкова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Русаков Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русакова Кристина Ильинична
Отец ребёнка: Русаков Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русаков Илья