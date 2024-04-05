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Протасьев Михаил Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Протасьев Фёдор Михайлович

Мать: Протасьева Анна Васильевна

Бракосочетание
25.09.1810 ст.

Жена: Протасьева Елизавета Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
19-111-160 72
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Протасьев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Протасьева Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1812 ст.

Сын: Протасьев Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Протасьева Елизавета Петровна

Москва, город федерального значения Москва
1 января 1812 г. в Москве в доме тайного советника Павла Ивановича Кутузова у живущего бригадира Михайлы Федоровича Протасьева родился сын Феодор. Оный младенец крещён того же месяца 28? дня. Воспри... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1814 ст.

Дочь: Протасьева Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Протасьева Елизавета Петровна

Москва, город федерального значения Москва
26 июля? 1814 г. в Москве в доме господина надворного советника Феодора Михайловича Протасьева у сына его бригадира Михаила Феодоровича Протасьева родилась дочь Надежда. Крещена 30-го дня. Восприемни... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Протасьева Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Протасьева Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
14.08.1818 ст.

Сын: Протасьев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Протасьева Елизавета Петровна

Москва, город федерального значения Москва
14 августа 1818 г. в доме бригадира Андрея Петровича Сытина у живущего по найму дома статского советника и кавалера Михаила Феодоровича Протасьева родился сын Александр. Крещён августа 25 дня. Воспри... Показать все
Упоминание
1835
Москва, город федерального значения Москва
288. статский советник Михаил Федоров Протасьев 62 лет 268. жена его Елисавета Петрова 48 лет дети их: 289. Дмитрий 25 лет 290. Феодор 23 лет 291. Александр 16 лет 269. Надежда 20 лет 270. Екатерина 1... Показать все
Упоминание
1848
Москва, город федерального значения Москва
Дом 14. 110. статский советник Михаил Феодоров Протасьев 66 лет ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1546. Л. 123. https://yandex.ru/archive/catalog/d4bd4dec-4cd4-438e-81b4-2a7feb748eed/138
Смерть
1848
Москва, город федерального значения Москва
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