Протасьев Михаил Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Бракосочетание
25.09.1810 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
19-111-160 72
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Протасьев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Протасьева Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1812 ст.
Сын: Протасьев Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Протасьева Елизавета Петровна
1 января 1812 г. в Москве в доме тайного советника Павла Ивановича Кутузова у живущего бригадира Михайлы Федоровича Протасьева родился сын Феодор. Оный младенец крещён того же месяца 28? дня. Воспри... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1814 ст.
Дочь: Протасьева Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Протасьева Елизавета Петровна
26 июля? 1814 г. в Москве в доме господина надворного советника Феодора Михайловича Протасьева у сына его бригадира Михаила Феодоровича Протасьева родилась дочь Надежда. Крещена 30-го дня. Восприемни... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Протасьева Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Протасьева Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
14.08.1818 ст.
Сын: Протасьев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Протасьева Елизавета Петровна
14 августа 1818 г. в доме бригадира Андрея Петровича Сытина у живущего по найму дома статского советника и кавалера Михаила Феодоровича Протасьева родился сын Александр. Крещён августа 25 дня. Воспри... Показать все
Упоминание
1835
288. статский советник Михаил Федоров Протасьев 62 лет 268. жена его Елисавета Петрова 48 лет дети их: 289. Дмитрий 25 лет 290. Феодор 23 лет 291. Александр 16 лет 269. Надежда 20 лет 270. Екатерина 1... Показать все
Упоминание
1848
Дом 14. 110. статский советник Михаил Феодоров Протасьев 66 лет ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 1546. Л. 123. https://yandex.ru/archive/catalog/d4bd4dec-4cd4-438e-81b4-2a7feb748eed/138
Смерть
1848