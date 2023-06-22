Мотрохина (Масленникова) Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1975
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.08.1904
Сын: Масленников Вадим Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
09.09.1911
Рождение ребёнка
01.11.1912
Дочь: Мотрохина Татьяна Аркадьевна
Отец ребёнка: Матрохин (Мотрохин) Аркадий Михайлович
Рождение ребёнка
04.04.1915
Сын: Матрохин Леонид Аркадьевич
Отец ребёнка: Матрохин (Мотрохин) Аркадий Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1916
Сын: Мотрохин Георгий Аркадьевич
Отец ребёнка: Матрохин (Мотрохин) Аркадий Михайлович
Рождение
1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно