Мотрохина (Масленникова) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотрохина (Масленникова) Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.08.1904

Сын: Масленников Вадим Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
09.09.1911

Муж: Матрохин (Мотрохин) Аркадий Михайлович

Рождение ребёнка
01.11.1912

Дочь: Мотрохина Татьяна Аркадьевна

Отец ребёнка: Матрохин (Мотрохин) Аркадий Михайлович

Окунево, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.04.1915

Сын: Матрохин Леонид Аркадьевич

Отец ребёнка: Матрохин (Мотрохин) Аркадий Михайлович

Окунево, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.03.1916

Сын: Мотрохин Георгий Аркадьевич

Отец ребёнка: Матрохин (Мотрохин) Аркадий Михайлович

Окунево, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение
1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Окунево, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

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