Дарья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиДо 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Савелиева
Отец ребёнка: Савелий (Савва) Семионов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Алексей Савелиев
Отец ребёнка: Савелий (Савва) Семионов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Савелиев
Отец ребёнка: Савелий (Савва) Семионов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Григорий Савелиев
Отец ребёнка: Савелий (Савва) Семионов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1865