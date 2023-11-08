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Дарья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

До 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Савелиева

Отец ребёнка: Савелий (Савва) Семионов

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Алексей Савелиев

Отец ребёнка: Савелий (Савва) Семионов

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Савелиев

Отец ребёнка: Савелий (Савва) Семионов

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Григорий Савелиев

Отец ребёнка: Савелий (Савва) Семионов

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий (Савва) Семионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
До 1865
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