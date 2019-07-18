Ястребцев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ястребцев Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1963

Дата смерти

18.07.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1968 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ястребцева Елена Валетиновна

Рождение ребёнка
03.05.1988

Дочь: Куренкова Юля Алексеевна

Мать ребёнка: Ястребцева Елена Валетиновна

Рождение ребёнка
06.10.1999

Сын: Ястребцев Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Ястребцева Елена Валетиновна

Смерть
18.07.2019

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