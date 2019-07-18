Ястребцев Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1963
Дата смерти18.07.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1988
Дочь: Куренкова Юля Алексеевна
Мать ребёнка: Ястребцева Елена Валетиновна
Рождение ребёнка
06.10.1999
Сын: Ястребцев Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Ястребцева Елена Валетиновна
Смерть
18.07.2019