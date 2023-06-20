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Червяков Андрей Николаевич

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Червяков Червяков

Мать: ?

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
13.04.1893

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Червякова Анна Козьмина

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
13.04.1894

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Червякова Анна Козьмина

Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Смерть
Неизвестно
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