Червяков Андрей Николаевич
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Червяков Червяков
Мать: ?
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
13.04.1893
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Червякова Анна Козьмина
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Рождение ребёнка
13.04.1894
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Червякова Анна Козьмина
Вятская губерния Котельнический уезд Ключевская волость починок 2-й Чахловский
Смерть
Неизвестно