Луценко Анатолий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения19.02.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1975
Сын: Луценко Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Машурова (Луценко) Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
18.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Машурова (Луценко) Раиса Григорьевна