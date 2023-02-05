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Луценко Анатолий Яковлевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.02.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1951

Отец: Луценко Яков Павлович

Мать: Луценко (Ливенкова) Татьяна Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машурова (Луценко) Раиса Григорьевна

Рождение ребёнка
29.03.1975

Сын: Луценко Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Машурова (Луценко) Раиса Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Машурова (Луценко) Раиса Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва

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