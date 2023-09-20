Колташов Илларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колташова) Галина Илларионовна
Мать ребёнка: Колташова Жена Иллариона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колташова) Ирина Илларионовна
Мать ребёнка: Колташова Жена Иллариона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колташов Александр Илларионович
Мать ребёнка: Колташова Жена Иллариона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колташов Виктор Илларионович
Мать ребёнка: Колташова Жена Иллариона
Упоминание
Неизвестно
шофер