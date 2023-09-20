Колташов Илларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колташов Илларион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колташов Ефрем Иванович

Мать: Колташова Маланья Парфеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колташова) Галина Илларионовна

Мать ребёнка: Колташова Жена Иллариона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колташова) Ирина Илларионовна

Мать ребёнка: Колташова Жена Иллариона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колташов Александр Илларионович

Мать ребёнка: Колташова Жена Иллариона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колташов Виктор Илларионович

Мать ребёнка: Колташова Жена Иллариона

Упоминание
Неизвестно
шофер

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