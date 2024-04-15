Томилов Егор Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Томилова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Томилова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Егоровна
Мать ребёнка: Томилова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Арина Егоровна
Мать ребёнка: Томилова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Арина Егоровна
Мать ребёнка: Томилова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно