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Томилов Егор Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Томилов Леонтий Иванович

Мать: Томилова Анна Васильевна ?

Рождение ребёнка
1820

Сын: Томилов Иван Егорович

Мать ребёнка: Томилова Прасковья Ивановна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Томилов Яков Егорович

Мать ребёнка: Томилова Прасковья Ивановна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: Томилова Прасковья Ивановна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Арина Егоровна

Мать ребёнка: Томилова Прасковья Ивановна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Арина Егоровна

Мать ребёнка: Томилова Прасковья Ивановна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Прасковья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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