Смирнов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1938
Дата смерти23.07.2005
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1938
Рождение ребёнка
05.01.1963
Дочь: Гусева (Смирнова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Смирнова (Софьина) Нина Петровна
Рождение ребёнка
19.11.1968
Сын: Смирнов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова (Софьина) Нина Петровна
Рождение ребёнка
19.11.1968
Сын: Смирно Сергей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.07.2005