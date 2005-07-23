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Смирнов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1938

Дата смерти

23.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1938

Отец: Смирнов Иван Алесандрович

Мать: Смирнова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
05.01.1963

Дочь: Гусева (Смирнова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Смирнова (Софьина) Нина Петровна

Рождение ребёнка
19.11.1968

Сын: Смирнов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова (Софьина) Нина Петровна

Рождение ребёнка
19.11.1968

Сын: Смирно Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.07.2005

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