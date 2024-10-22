Коровкин Яков Савельвич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Коровкин Савелий Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Сын: Коровкин Прокофий Яковлевич
Мать ребёнка: Коровкина Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
13.07.1745
Дочь: Лощенова (Коровкина) Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Коровкина Аграфена Алексеевна
Смерть
1757