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Коровкин Яков Савельвич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Коровкин Савелий Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровкина Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Коровкин Прокофий Яковлевич

Мать ребёнка: Коровкина Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
13.07.1745

Дочь: Лощенова (Коровкина) Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Коровкина Аграфена Алексеевна

Смерть
1757

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