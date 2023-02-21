Кандалов Николай Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793
Отец: Кандалов Афанасий
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Мать ребёнка: Кандалова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Калбесина (петрова) Екатерина Николаева
Мать ребёнка: Кандалова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Кандалова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Кандалова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кандалов Панкрат Николаев
Мать ребёнка: Кандалова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кандалов Никанор Николаев
Мать ребёнка: Кандалова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кандалов Никифор Николаев
Мать ребёнка: Кандалова Фекла Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кандалова Фекла Иванова
Смерть
Неизвестно