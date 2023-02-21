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Кандалов Николай Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Кандалов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Кандалов Ефим Николаев

Мать ребёнка: Кандалова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Калбесина (петрова) Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Кандалова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кандалов Федор Николаев

Мать ребёнка: Кандалова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кандалов Петр Николаев

Мать ребёнка: Кандалова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кандалов Панкрат Николаев

Мать ребёнка: Кандалова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кандалов Никанор Николаев

Мать ребёнка: Кандалова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кандалов Никифор Николаев

Мать ребёнка: Кандалова Фекла Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандалова Фекла Иванова

Смерть
Неизвестно
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