Малых Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.2001
Дочь: Малых Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.05.2006
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.07.2012
Дочь: Малых Полина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности