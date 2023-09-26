Малых Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЗМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.2001

Дочь: Малых Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.05.2006

Сын: Малых Роман Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.07.2012

Дочь: Малых Полина Сергеевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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