Павловский Григорий (Гирш) Шолом — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павловский Григорий (Гирш) Шолом

Место рождения

Сенно, Сенненский район, Витебская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенно, Сенненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павловский Семен Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
01.12.1902

Жена: скрыто настройками приватности

Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
1914

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