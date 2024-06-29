Павловский Григорий (Гирш) Шолом
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павловский Семен Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.12.1902
Жена: скрыто настройками приватности
Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
1914