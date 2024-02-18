Исупова Латофатмо
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халифаева Кенчамо
Отец ребёнка: Халифаев Камол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халифаев Шамсулло
Отец ребёнка: Халифаев Камол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халифаев Саъдулло
Отец ребёнка: Халифаев Камол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халифаев Шайдулло
Отец ребёнка: Халифаев Камол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халифаева Бунафша
Отец ребёнка: Халифаев Камол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халифаев Бобохон
Отец ребёнка: Халифаев Камол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халифаев Чурахон
Отец ребёнка: Халифаев Камол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халифаев Амирхон
Отец ребёнка: Халифаев Камол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халифаева Балхумор
Отец ребёнка: Халифаев Камол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халифаев Салим
Отец ребёнка: Халифаев Камол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халифаева Зулхумор
Отец ребёнка: Халифаев Камол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халифаева Давлатби
Отец ребёнка: Халифаев Камол