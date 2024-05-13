Бондаренко (Гузева) Любовь Лазаревна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондаренко (Гузева) Любовь Лазаревна

Место рождения

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
08.03.1944

Дочь: Данько Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Бондаренко Фёдор

Рождение ребёнка
25.07.1947

Сын: Бондаренко Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Бондаренко Фёдор

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Смерть
Неизвестно

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