Орехова (Козина) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козин Андрей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1911
Сын: Орехов Иван
Отец ребёнка: Орехов Василий
Рождение ребёнка
19.08.1913
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Орехов Василий
д.Мелентьево
Рождение ребёнка
1915
Сын: Орехов Николай
Отец ребёнка: Орехов Василий
Рождение ребёнка
1917
Сын: Орехов Алексей
Отец ребёнка: Орехов Василий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Орехов Михаил
Отец ребёнка: Орехов Василий
Бракосочетание
?.06.?
Муж: Орехов Василий
Смерть
1927