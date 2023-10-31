Орехова (Козина) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова (Козина) Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козин Андрей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1911

Сын: Орехов Иван

Отец ребёнка: Орехов Василий

Рождение ребёнка
19.08.1913

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Орехов Василий

д.Мелентьево
Рождение ребёнка
1915

Сын: Орехов Николай

Отец ребёнка: Орехов Василий

Рождение ребёнка
1917

Сын: Орехов Алексей

Отец ребёнка: Орехов Василий

Рождение ребёнка
1924

Сын: Орехов Михаил

Отец ребёнка: Орехов Василий

Бракосочетание
?.06.?

Муж: Орехов Василий

Смерть
1927
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