Карташевская Варвара Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1876
Сын: Карташевский Евгений Аркадьевич
Отец ребёнка: Карташевский Аркадий Фёдорович
Рождение ребёнка
14.05.1878 ст.
Сын: Карташевский Георгий Аркадьевич
Отец ребёнка: Карташевский Аркадий Фёдорович
Рождение ребёнка
20.01.1880 ст.
Дочь: (Карташевская) Мария Аркадьевна
Отец ребёнка: Карташевский Аркадий Фёдорович
Рождение ребёнка
24.02.1882 ст.
Сын: Карташевский Фёдор Аркадьевич
Отец ребёнка: Карташевский Аркадий Фёдорович
Смерть
Неизвестно