Карташевская Варвара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташевская Варвара Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташевский Аркадий Фёдорович

Рождение ребёнка
18.10.1876

Сын: Карташевский Евгений Аркадьевич

Отец ребёнка: Карташевский Аркадий Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.05.1878 ст.

Сын: Карташевский Георгий Аркадьевич

Отец ребёнка: Карташевский Аркадий Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.01.1880 ст.

Дочь: (Карташевская) Мария Аркадьевна

Отец ребёнка: Карташевский Аркадий Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.02.1882 ст.

Сын: Карташевский Фёдор Аркадьевич

Отец ребёнка: Карташевский Аркадий Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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