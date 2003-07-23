Пупков Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1961
Дата смерти23.07.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.07.2003
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище