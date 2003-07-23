Пупков Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупков Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1961

Дата смерти

23.07.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.07.2003
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
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