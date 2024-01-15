Секретов Юрий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1963
Дочь: Шилоносова Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Секретова Розита Васильевна
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.04.1969
Сын: Секретов Владимир Юрьевич
Мать ребёнка: Секретова Розита Васильевна
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно