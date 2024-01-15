Секретов Юрий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секретов Юрий Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1963

Дочь: Шилоносова Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Секретова Розита Васильевна

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.04.1969

Сын: Секретов Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Секретова Розита Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Секретова Розита Васильевна

Смерть
Неизвестно
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