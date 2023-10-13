Шмыкова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмыкова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ШВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Шмыков Геннадий Степанович

Отец ребёнка: Шмыков Степан Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмыков Николай Стнпанович

Отец ребёнка: Шмыков Степан Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филь Тамара Степановна

Отец ребёнка: Шмыков Степан Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горелова Галина Степановна

Отец ребёнка: Шмыков Степан Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмыкова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Шмыков Степан Харитонович

Смерть
?.01.1993
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