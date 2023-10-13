Шмыкова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.01.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1947
Сын: Шмыков Геннадий Степанович
Отец ребёнка: Шмыков Степан Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмыков Николай Стнпанович
Отец ребёнка: Шмыков Степан Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филь Тамара Степановна
Отец ребёнка: Шмыков Степан Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горелова Галина Степановна
Отец ребёнка: Шмыков Степан Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмыкова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Шмыков Степан Харитонович
Смерть
?.01.1993