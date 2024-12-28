Хомей Александр Павлович 05.06.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хомей Александр Павлович

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Место рождения

Енакиево

Дата рождения

05.06.1970

Дата смерти

28.12.2024

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1970

Отец: Хомей Павло Данилович

Мать: Гаевская Галина Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.12.2024

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