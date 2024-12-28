Хомей Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения05.06.1970
Дата смерти28.12.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1970
Отец: Хомей Павло Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.12.2024