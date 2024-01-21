Александра Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813 ст.
Дата смерти25.08.1855 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Чижевский Феодор Алексеевич
Отец ребёнка: Чижевский Алексей Кондратьевич
Смерть
25.08.1855 ст.
Капустинцы, Сумська область
от холеры