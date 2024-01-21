Александра Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

25.08.1855 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижевский Алексей Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Чижевский Феодор Алексеевич

Отец ребёнка: Чижевский Алексей Кондратьевич

Смерть
25.08.1855 ст.
Капустинцы, Сумська область
от холеры

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