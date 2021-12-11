Финогей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демид Финогеев
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Фетонья Финогеева
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Евдоким Финогеев
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Петр Финогеев
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Финогеева
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно