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Финогей Михайлов

Место рождения

Ковалево-Сиженье, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковалево-Сиженье, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демид Финогеев

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Фетонья Финогеева

Мать ребёнка: Анна

Ковалево-Сиженье, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Евдоким Финогеев

Мать ребёнка: Анна

Ковалево-Сиженье, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Петр Финогеев

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Финогеева

Мать ребёнка: Анна

Ковалево-Сиженье, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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