Жалялова (Бедретдин Кызы) Тайра
Место рожденияд.Кузьминки Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жалялова) Хамися
Отец ребёнка: Жалялов Муртаза Хисамович
Рождение ребёнка
12.12.1941
Кузьминка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1945
Рождение ребёнка
25.08.1948
Рождение ребёнка
13.12.1950
Смерть
Неизвестно