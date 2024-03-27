Жалялова (Бедретдин Кызы) Тайра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жалялова (Бедретдин Кызы) Тайра

Место рождения

д.Кузьминки Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абушахманов Бедретдин

Мать: Шахманова (Аляутдин Кызы) Айния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жалялова) Хамися

Отец ребёнка: Жалялов Муртаза Хисамович

Рождение ребёнка
12.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жалялов Муртаза Хисамович

Кузьминка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жалялов Муртаза Хисамович

Рождение ребёнка
25.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жалялов Муртаза Хисамович

Рождение ребёнка
13.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жалялов Муртаза Хисамович

Смерть
Неизвестно

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