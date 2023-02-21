Блинова Дария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Дария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

После 1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
24.03.1887 ст.

Сын: Блинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Маремьяна Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1903 ст.
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