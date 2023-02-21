Блинова Дария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864 ст.
Дата смертиПосле 1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
24.03.1887 ст.
Сын: Блинов Иван Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Маремьяна Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1903 ст.