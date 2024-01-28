Болонская (Юрышева) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрышев Александр
Мать: Юрышева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вощева (Болонская) Роза
Отец ребёнка: Болонский Николай
Рождение ребёнка
08.03.1935
Сын: Болонский Борис
Отец ребёнка: Болонский Николай
Рождение ребёнка
1941
Сын: Болонский Валерий
Отец ребёнка: Болонский Николай
Рождение ребёнка
1945
Сын: Болонский Виктор
Отец ребёнка: Болонский Николай
Смерть
Неизвестно