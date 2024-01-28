Болонская (Юрышева) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолонская (Юрышева) Клавдия

Болонская (Юрышева) Клавдия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрышев Александр

Мать: Юрышева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вощева (Болонская) Роза

Отец ребёнка: Болонский Николай

Рождение ребёнка
08.03.1935

Сын: Болонский Борис

Отец ребёнка: Болонский Николай

Рождение ребёнка
1941

Сын: Болонский Валерий

Отец ребёнка: Болонский Николай

Рождение ребёнка
1945

Сын: Болонский Виктор

Отец ребёнка: Болонский Николай

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.