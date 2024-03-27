Рахматулла Рахманкулов
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Рахманкул Сафаров
Мать: Василя
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
20.12.1857
Сын: Бикмулла Рахматуллин
Мать ребёнка: Асканзямал Ягофарова
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно