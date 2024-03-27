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Рахматулла Рахманкулов

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Рахманкул Сафаров

Мать: Василя

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
20.12.1857

Сын: Бикмулла Рахматуллин

Мать ребёнка: Асканзямал Ягофарова

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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