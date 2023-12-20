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Маев Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1885

Отец: Маев Дмитрий Родионович

Мать: Маева Евдокия Павловна

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маева) Наталья

Мать ребёнка: Маева (Кузнецова) Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маева) Фекла

Мать ребёнка: Маева (Кузнецова) Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немтырева(Маева) (Маева) Мария

Мать ребёнка: Маева (Кузнецова) Анисья

Рождение ребёнка
1915

Сын: Маев Александр

Мать ребёнка: Маева (Кузнецова) Анисья

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.07.1918

Дочь: (Маева) Анна

Мать ребёнка: Маева (Кузнецова) Анисья

Смерть
Неизвестно

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