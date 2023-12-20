Маев Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1885
Отец: Маев Дмитрий Родионович
Мать: Маева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маева) Наталья
Мать ребёнка: Маева (Кузнецова) Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маева) Фекла
Мать ребёнка: Маева (Кузнецова) Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немтырева(Маева) (Маева) Мария
Мать ребёнка: Маева (Кузнецова) Анисья
Рождение ребёнка
1915
Сын: Маев Александр
Мать ребёнка: Маева (Кузнецова) Анисья
Рождение ребёнка
11.07.1918
Дочь: (Маева) Анна
Мать ребёнка: Маева (Кузнецова) Анисья
Смерть
Неизвестно