Кошурова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошурова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошуров Александр Ленонидович

Отец ребёнка: Кошуров Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошурова Галина Леонидовна

Отец ребёнка: Кошуров Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина (Кошурова) Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Кошуров Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошуров Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Кошуров Леонид

Смерть
Неизвестно

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