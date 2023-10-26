Яковлева (Пеликуева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Пеликуева) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1938

Отец: Пеликуев Пётр

Мать: Никитина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Виктор Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Александр Александрович

Рождение ребёнка
02.11.1960

Дочь: Дружинина (Яковлева) Светлана Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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