Яковлева (Пеликуева) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1938
Отец: Пеликуев Пётр
Мать: Никитина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Виктор Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Алексей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1960
Дочь: Дружинина (Яковлева) Светлана Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно