Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Людмила
Людмила
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
1987
Пол
Женский
Отец
Дмитрий
1885 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Валентин
1929 г.р.
Добавил:
МС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын:
Валентин
Отец ребёнка:
Михаил
Смерть
1987
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия