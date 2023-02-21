Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Валентин

Отец ребёнка: Михаил

Смерть
1987
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