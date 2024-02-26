Авдотья Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Иван Никитин (Ович)
Мать: Евдокея Семенова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Марья
Отец ребёнка: не указан
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Федора
Отец ребёнка: не указан
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно