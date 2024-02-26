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Авдотья Иванова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Дети

Около 1845 г.р.
Около 1849 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Иван Никитин (Ович)

Мать: Евдокея Семенова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Марья

Отец ребёнка: не указан

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Федора

Отец ребёнка: не указан

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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