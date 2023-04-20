Хачатуров Каха Алёшевич
Место рожденияГрузия, г. Кварели
Дата рождения23.03.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1964
Грузия, г. Кварели
Рождение ребёнка
02.08.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмич Ольга Васильевна
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмич Ольга Васильевна
Гражданский брак.