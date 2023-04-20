Хачатуров Каха Алёшевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХачатуров Каха Алёшевич

Хачатуров Каха Алёшевич

avatar

Место рождения

Грузия, г. Кварели

Дата рождения

23.03.1964

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

1975 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1964

Отец: Хачатуров Алёша Габриелович

Мать: Хачатурова Лейла Николозовна

Грузия, г. Кварели
Рождение ребёнка
02.08.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмич Ольга Васильевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмич Ольга Васильевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Гражданский брак.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close