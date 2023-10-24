Шмачилина (Носова) Ульяна Евстафиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.02.1810
Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шмачилин Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шмачилин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Шмачилина Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Шмачилин Потап Тимофеевич
Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Шмачилин Игнат Тимофеевич
Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей Ефимович
Смерть
Неизвестно