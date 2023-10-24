Шмачилина (Носова) Ульяна Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмачилина (Носова) Ульяна Евстафиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1810

Муж: Шмачилин Тимофей Ефимович

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шмачилин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей Ефимович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Шмачилин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей Ефимович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Шмачилин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей Ефимович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Шмачилина Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей Ефимович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Шмачилин Потап Тимофеевич

Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей Ефимович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Шмачилин Игнат Тимофеевич

Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей Ефимович

Смерть
Неизвестно
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