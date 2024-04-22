Шниткина Розалия Абрамовна
Место рождения
Дата рождения07.01.1903 ст.
Дата смерти02.04.1970
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1903 ст.
Отец: Лейбович Абрам Ильич
Мать: Лейбович Елена Марковна
Бракосочетание
09.06.1927
Петроградский райзагс, св. №1665
Рождение ребёнка
09.03.1928
Дочь: Кокорина Фаина Михайловна
Отец ребёнка: Шниткин Ерахмиель Лейбович
Рождение ребёнка
22.05.1932
Отец ребёнка: Шниткин Ерахмиель Лейбович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.04.1970
Никольское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область