Шниткина Розалия Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шниткина Розалия Абрамовна

Место рождения

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.01.1903 ст.

Дата смерти

02.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1903 ст.

Отец: Лейбович Абрам Ильич

Мать: Лейбович Елена Марковна

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.06.1927

Муж: Шниткин Ерахмиель Лейбович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петроградский райзагс, св. №1665
Рождение ребёнка
09.03.1928

Дочь: Кокорина Фаина Михайловна

Отец ребёнка: Шниткин Ерахмиель Лейбович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.05.1932

Сын: Шниткин Лев Михайлович

Отец ребёнка: Шниткин Ерахмиель Лейбович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
02.04.1970
Никольское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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