Сабирова Диния Ахматовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.2017
Дочь: Тазетдинова Сара Рамисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.2020
Сын: Тазетдинов Яхья Рамисович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.2023
Дочь: Тазетдинова Ханифа Рамисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности