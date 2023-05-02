Сабирова Диния Ахматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабирова Диния Ахматовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.2017

Дочь: Тазетдинова Сара Рамисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.2020

Сын: Тазетдинов Яхья Рамисович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.2023

Дочь: Тазетдинова Ханифа Рамисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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