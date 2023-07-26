Борзенков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзенков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзенков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Борзенкова Анастасия Леонтьевна

Рождение ребёнка
02.10.1970

Сын: Борзенков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Борзенкова Анастасия Леонтьевна

Рождение ребёнка
24.11.1970

Дочь: Бунина Марина Васильевна

Мать ребёнка: Борзенкова Анастасия Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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