Борзенков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзенков Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Борзенкова Анастасия Леонтьевна
Рождение ребёнка
02.10.1970
Сын: Борзенков Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Борзенкова Анастасия Леонтьевна
Рождение ребёнка
24.11.1970
Дочь: Бунина Марина Васильевна
Мать ребёнка: Борзенкова Анастасия Леонтьевна
Смерть
Неизвестно