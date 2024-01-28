Костина Пелагея Феодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Костин Иван Александрович
Отец ребёнка: Костин Александр Платонович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Костин Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Костин Александр Платонович
Рождение ребёнка
28.03.1883
Сын: Костин Георгий Александрович
Отец ребёнка: Костин Александр Платонович
Крестные: дер.Глебовой крестьянин Иван Иванович Забырин и солдатская жена Анна Антоновна Королёва, священник андрей Лебедев
Рождение ребёнка
17.04.1885
Сын: Костин Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Костин Александр Платонович
Крёстные: села Речицы крестьянин Феодот Феодорович Рябушкин и села Карпова крестьянская жена Анна Феодоровна Самохвалова, священик андрей Лебедев
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Костин Василий Александрович
Отец ребёнка: Костин Александр Платонович
Рождение ребёнка
08.05.1892 ст.
Сын: Костин Николай Александрович
Отец ребёнка: Костин Александр Платонович
Крёстные: крестьянский сын Григорий Ильич Чибритов и крестьянская девица Пелагия Ильина Чибритова
Смерть
Неизвестно