Денисова (Коробова) Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Коробова) Татьяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1899

Дата смерти

21.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 19.08.1898 ст.

Сын: Денисов Максим Филиппович

Отец ребёнка: Денисов Филипп Петрович

Салтыково, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение
25.01.1899

Отец: Коробов Ефим Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1918

Муж: Денисов Максим Филиппович

Салтыково, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.06.1931

Дочь: Казеннова (Денисова) Александра Максимовна

Отец ребёнка: Денисов Максим Филиппович

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
21.05.1965

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