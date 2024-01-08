Денисова (Коробова) Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1899
Дата смерти21.05.1965
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 19.08.1898 ст.
Сын: Денисов Максим Филиппович
Отец ребёнка: Денисов Филипп Петрович
Рождение
25.01.1899
Отец: Коробов Ефим Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1918
Рождение ребёнка
12.06.1931
Дочь: Казеннова (Денисова) Александра Максимовна
Отец ребёнка: Денисов Максим Филиппович
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
21.05.1965