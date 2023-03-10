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Шулаев Николай

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Место рождения

Нижний Тагил, Свердловская область, Россия

Дата рождения

15.02.1980

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1980

Отец: Шулаев Александр Васильевич

Мать: Шулаева Екатерина

Нижний Тагил, Свердловская область, Россия
Бракосочетание
08.01.2005

Жена: Шулаева Екатерина

Протвино
Рождение ребёнка
04.07.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шулаева Екатерина

Протвино
Рождение ребёнка
21.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шулаева Екатерина

Москва, город Москва, Россия
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