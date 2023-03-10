Шулаев Николай
Место рожденияНижний Тагил, Свердловская область, Россия
Дата рождения15.02.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1980
Отец: Шулаев Александр Васильевич
Мать: Шулаева Екатерина
Нижний Тагил, Свердловская область, Россия
Бракосочетание
08.01.2005
Жена: Шулаева Екатерина
Протвино
Рождение ребёнка
04.07.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шулаева Екатерина
Протвино
Рождение ребёнка
21.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шулаева Екатерина
Москва, город Москва, Россия