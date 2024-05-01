(Овечко) Наталия Ильинична 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Овечко) Наталия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобец (Поддубная) Евдокия

Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Poddubny / Поддубный Иван Антонович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Поддубный Максим Иванович

Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович

Украина
Рождение ребёнка
1849

Сын: Поддубный Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Поддубный Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Поддубный Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Поддубный Трифон Иванович

Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Поддубный Никифор Иванович

Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Поддубный) Секлета Ивановна

Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Поддубный) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович

Смерть
Неизвестно

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