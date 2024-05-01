(Овечко) Наталия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Кобец (Поддубная) Евдокия
Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович
Сын: Поддубный Максим Иванович
Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович
Сын: Поддубный Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович
Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович
Сын: Поддубный Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович
Сын: Поддубный Трифон Иванович
Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович
Сын: Поддубный Никифор Иванович
Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович
Дочь: (Поддубный) Секлета Ивановна
Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович
Дочь: (Поддубный) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Poddubny / Поддубный Иван Антонович