Zając Kazimierz 27.07.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zając Kazimierz

Место рождения

Trzcianka/Brańszczyk akt 84/1918

Дата рождения

27.07.1918

Дата смерти

26.05.1996

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

1957 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1918

Отец: Zając Piotr

Мать: Zając (Kaczyńska) Paulina

Trzcianka/Brańszczyk akt 84/1918
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Zając (Konrad) Irena

Рождение ребёнка
06.06.1957

Сын: Zając Andrzej

Мать ребёнка: Zając (Konrad) Irena

Pokój/Opole
Смерть
26.05.1996
Pokój/Opole akt 13/1996

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