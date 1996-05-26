Zając Kazimierz
Место рожденияTrzcianka/Brańszczyk akt 84/1918
Дата рождения27.07.1918
Дата смерти26.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1918
Отец: Zając Piotr
Trzcianka/Brańszczyk akt 84/1918
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Zając (Konrad) Irena
Рождение ребёнка
06.06.1957
Сын: Zając Andrzej
Мать ребёнка: Zając (Konrad) Irena
Pokój/Opole
Смерть
26.05.1996
Pokój/Opole akt 13/1996